Manifs violentes : Le sermon des Imams

Les casses, les vols et magasins brûlés lors des manifestations ne sont pas du goût de l’imam ratib de la grande mosquée de Mbour. Lors de la prière de la Korité qui s’est tenue ce samedi au terrain Santessou, l’imam Ibrahima Faye a invité lors de son sermon, les jeunes à participer au développement de leur pays plutôt que de faire des casses et de commettre des vols lors des manifestations. Il s’en est pris à leurs parents, en les suppliant de mieux éduquer leurs enfants. L’imam Ibrahima Faye s’inquiète même de la crise des valeurs qui serait à l’origine du manque d’éducation des enfants. Et là, il pointe du doigt les parents.

«Il faut que vous éduquiez vos enfants. Le pays traverse une crise des valeurs sans précédent, les enfants n’ont plus aucune éducation. Ils font ce que bon leur semble et ces comportements peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur la société», a alerté imam Faye. Toutefois, il ne met pas tous les jeunes dans le même sac.

«Celui qui n’a rien fait ne sera pas arrêté par les Forces de défense et de sécurité. Les policiers ou les gendarmes ne vont pas mettre la main sur quelqu’un qui n’a rien fait. Donc, il faut que les jeunes se ressaisissent et leurs parents doivent leur parler. Qu’ils sachent que celui qui casse, qui incendie le bien d’autrui aura fait du tort à son prochain et que c’est un grand péché qui sera puni par Dieu», a déclaré l’imam ratib de Mbour dans les colonnes du journal Le Quotidien.

Face aux dérives, il a invité les fidèles musulmans à cultiver la paix, à être sur le droit chemin et à éviter de calomnier, de comploter et de faire de la médisance qui sont contraires aux valeurs de l’Islam. D’ailleurs, il a rappelé aux fidèles que tout parent est un guide et le jour du Jugement dernier, il lui sera demandé comment il a géré sa famille. Il a également déploré que dans ce pays, l’on passe trop de temps à parler de futilités, de choses qui ne font pas avancer le pays. D’ailleurs parmi les responsables, il indexe la classe politique et les accuse de poser des débats malsains.

«Je l’avais dit et le redis ici. Parmi les politiciens qui veulent briguer le suffrage des sénégalais, qui veulent diriger ce pays, qui sont à vos portes nuit et jour pour que vous leur donniez votre vote, quel est celui qui a des valeurs ? Celui auquel vous faites confiance pour lui confier l’éducation de votre fils ? Il n’y en a pas. Parce qu’ils font tous de la médisance, ils complotent et racontent toujours des contre-vérités sur leurs adversaires. Pourtant, ils n’ont aucune preuve de ce qu’ils racontent», a déploré l’imam ratib de la grande mosquée de Mbour.