Mankeur Ndiaye avait raison sur…Alpha Condé

Lors du 29ème sommet des chefs d’état et de gouvernement de l’Union africaine qui se tenait lundi 3 juillet 2017 à Addis Abéba, Mankeur NDIAYE, alors ministre des Affaires Etrangères du Sénégal avait affirmé que « le Sénégal condamne vigoureusement les présidents qui cherchent un troisième mandat »…

Cette sortie du ministre Mankeur NDIAYE au cours d’une discussion sur le NEPAD n’a pas été du goût du Président guinéen, Alpha Condé. Ce dernier est sorti de ses gonds et a fusillé violemment le ministre Sénégalais. La presse africaine et Sénégalaise avait parlé de sortie malencontreuse du ministre Sénégalais.

Et la conséquence a été immédiate…

Le jeudi 07 septembre 2017…remaniement du gouvernement sénégalais : Macky vire Mankeur Ndiaye.

Et voici ce qu’écrivait la presse guinéenne dans un article intitulé « Macky Sall vire Mankeur Ndiaye : est-ce pour contenter Alpha Condé ? ». C’était l’édition du 08 septembre 2017 de Mediaguinée.com : « Mankeur Ndiaye, tout-puissant ministre des Affaires étrangères a été renvoyé du gouvernement et remplacé par Sidiki Kaba, ancien ministre de la Justice… Au dernier sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, Mankeur Ndiaye, 57 ans, aurait eu des comportements peu enviables vis-à-vis du président guinéen qui commençait à renouer le contact avec son homologue de Dakar. Macky et Alpha Condé, on le sait, n’avaient pas les meilleures relations du monde. Elles se sont davantage détériorées lors de la difficile parenthèse Ebola qui a durement frappé la Guinée.Au Sénégal, beaucoup d’analystes pensent que la nomination de Sidiki Kaba -aux origines guinéennes de Kankan- aux Affaires étrangères est pour arranger les choses entre Conakry et Dakar ».

Dans la presse Sénégalaise, on fustigeait le comportement de Mankeur face à Alpha Condé.

Aujourd’hui, le monde entier donne raison à Mankeur…

La Guinée est à feu et à sang. On dénombre des nombreux de morts…Alpha Condé veut faire réviser la constitution pour briguer un troisième mandat…Ce fameux troisième mandat dont parlait Mankeur Ndiaye.