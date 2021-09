Mansour Mbaye retrace le parcours élogieux de Mouhamed Al amine Fall

PARCOURS ELOGIEUX ET GLORIEUX D’UN JEUNE SENEGALAIS AU PARCOURS INEGALE ET A LA VISION ECLAIREE…Par Mouhamadou Mansour MBAYE

Monsieur Mouhamed Al amine FALL, un jeune à la vision dépassant sa génération et à la dimension transcendant toutes les cloisons.

Natif de Guédiawaye , cette localité de la banlieue où il a obtenu son Bac au lycée Limamoulaye après y avoir mené un brillant parcours pédagogique. Toujours, poursuivant son rêve, il a atterri à l’ISSIC ou il a décroché son master en qualité de journaliste et d’expert en communication.

Pétri de connaissances et de compétences avérées, il a été propulsé comme chargé de communication a ATEPA Group et à SEMER INVESTMENT GROUP en tant que Directeur de la communication et des relations publiques.

Les rêves fous étant le secret des grands hommes, Al Amine réussit a concrétiser son premier défi en se lançant dans l’univers entrepreneurial par la création du premier Group de media digital en Afrique dénommé SEPTAFRIQUE. Adepte de la philosophie selon laquelle, tout ce que l’homme peut imaginer, il peut le réaliser, Al Amine ne se fixe jamais de limites et sa projection défie les lois de la pesanteur. Al Amine est aujourd’hui le jeune le plus innovant, le plus créatif, le plus entreprenant, le plus audacieux du Sénégal.

Al Amine est un monsieur bourré de talents, un leader accompli, un entrepreneur prévoyant, un travailleur chevronné, un visionnaire hors pair.

Je le surnomme l’homme aux vertus d’Aloès Véra tant son utilité, sa serviabilité, sa générosité, son altruisme, son extraversion et sa simplicité à l’égard de sa société est considérable.

C’est un monsieur exceptionnel sur tous les plans, un homme très cultivé, un brillant intellectuel, un philanthrope effacé.

Al Amine a très tôt compris que ce n’est pas en accompagnant les grands que l’on devienne grand mais en les imitant et en partageant leurs rêves et leurs efforts. Chouchou des gladiateurs du monde du business et jeune très proche des mastodontes de la sphère politique et de l’univers diplomatique, Al Amine dispose d’une plateforme relationnelle substantielle et d’une réputation irréprochable. Comme son nom l’indique, Al Amine désigne celui qui est digne de confiance et ne trahit jamais les pactes et conventions qu’il aurait signés avec ses semblables. C’est un miroir, une référence pour la jeunesse sénégalaise tenaillée par la crise d’identités, des valeurs et des repères.

Al Amine est une chance, une aubaine pour la nouvelle génération et il faudrait mieux l’avoir avec soi que contre soi.

Manifestant un désir obsessionnel pour la réussite des jeunes, il ne cesse de mettre en place des projets pour participer à l’absorption d’emplois et à l’insertion des jeunes dans la galaxie socio-professionnelle.

Sa philanthropie dépasse les frontières et le souhait qui lui tient le plus à cœur est de voir chaque sénégalais s’accéder à un environnement socio-économique protecteur étant la synthèse de trois facteurs (Logement, Famille, Loisirs). Le Meet Up qu’il organise chaque année est le plus grand Evènement de rencontres d’une confiture de grandes personnalités publiques, politiques et privées du Sénégal et sert de cadre d’exposition de leurs parcours et leurs projets en vue de tracer les boulevards du futur pour la nouvelle génération et a été l’occasion pour les patrons de société de s’engager à accorder un stage à 2500 jeunes y compris la possibilité de décrocher un contrat d’embauche en fonction de leur rendement et productivité. Il est vraiment inspirant et très en avance sur son temps avec son esprit anticipatif sur les mutations économiques et technologiques en gestation.

SEPTAFRIQUE TALK est une tribune de promotion du leadership et de l’entreprenariat avec le partage du parcours et des expériences de jeunes leaders sénégalais qui sont champions dans leurs domaines.

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend jamais le nombre des années. Méconnu du public, Al Amine est en train de révolutionner l’approche du concept « Jeunesse » selon lequel, Jeunesse serait synonyme d’innocence, d’immaturité, d’inconscience et de fragilité.

Depuis l’âge de 25 ans, Al Amine ne cesse d’impressionner son monde avec d’innombrables initiatives convergeant vers un horizon escorté de projets pouvant construire le monde en général et l’Afrique en particulier.

L’impossible n’est pas Al Amine tant son courage est implacable, sa foi inébranlable et sa conviction est intraitable.

C’est un homme très sensible, aimable et très attaché à sa famille, son épouse et plus particulièrement à sa toute mignonne petite fille avec qui, il passe une grande partie de son temps à la chuchoter et à la choyer.

Al Amine fait la fierté de toute la jeunesse sénégalaise et nous lui souhaitons bon vent.

Mouhamadou Mansour MBAYE