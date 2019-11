Marième Soda Ndiaye : « J’assume mes posts contre Me Aïssata Tall Sall »

Future suppléante de Me Aïssata Tall Sall à l’Assemblée nationale, celle qui sera la benjamine de la 13e législature attend la notification du bureau de l’Assemblée pour être installée. Marième Soda Ndiaye, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’a pas démissionné du mouvement Osez l’Avenir alors porté par Me Aïssata Sall aux dernières élections législatives.

Le Quotidien, qui revient sur les relations heurtées entre Aïssata Sall et Soda Marième Ndiaye, relaie la réaction de cette dernière, qui dit tout assumer au sujet de ses posts sur Facebook, alors dirigés contre la nouvelle envoyée spéciale du président de la République.

« Je pouvais supprimer ces posts, mais je ne l’ai pas fait parce que j’assume mes positions et principes. Oui, je ne participe plus aux activités de Osez l’avenir parce qu’on ne m’a pas convoquée à une seule réunion depuis. Cependant, j’ai de bonnes relations avec Aïssata Tall Sall. Ce n’est pas un débat aujourd’hui. Et puis, la loi, c’est la loi. Je ne souhaite pas polémiquer », tranche-t-elle dans les colonnes du journal.

« J’ai terriblement mal et honte. Je l’avoue. Mais moi MSN (ses initiales), je garderai toujours la tête haute car on me tue mais on ne me déshonore pas », avait-elle réagi sur le réseau social, suite au ralliement de Me Aïssata Tall Sall à la mouvance présidentielle.