Marine Le Pen…femme politique la plus influente de France

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen est considérée comme la plus influente, avec 23 %. Elle est suivie de Christine Lagarde (21 %), de la militante écologiste Greta Thunberg (17 %), et de Brigitte Macron (14 %). Anne Hidalgo (7 %), Marlène Schiappa (6 %) et Marion Maréchal (5 %) complètent ce classement.

L’étude a été réalisée sur un échantillon représentatif de la population de 1.003 personnes âgées de 18 ans et plus. Toutes ont répondu à un questionnaire en ligne entre les 8 et 12 novembre derniers.