Mary Teuw Niane…l’homme qui a trahi 2 présidents

Mary Teuw Niane trahit Macky Sall comme il a trahi Abdoulaye Wade entre les deux tours de la présidentielle de 2012.

Mary Teuw Niane a été un ministre de longue durée sous le régime de Macky Sall pour ensuite occuper le jugeux poste de PCA de Petrosen. A 18 mois de la fin du second mandat de l’actuel locataire du palais de la république, il a appelé aux élections législatives à voter pour l’opposition sans aucune explication sauf, on le devine, son antagonisme personnel avec le ministre Mansour Faye. Mary Teuw Niane migre donc à YEWI.

“Bis et repetitia” est-on tenté de dire. Ce que le public ne sait pas c’est que Mary Teuw Niane a été un militant du PDS et de Abdoulaye Wade jusqu’entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2012. Voyant que les carottes étaient cuites, il rejoint le Macky par l’entremise du même Mansour Faye qui l’a proprement sponsorisé auprès de Macky Sall fraîchement élu et à la recherche d’intellectuels.

Tant que Mary Teuw siégeait au conseil des ministres, tout était beau et bien au Mackyland. Là, il semblerait que notre Professeur s’y soit pris un peu plus en avance. Il considère que plus rien n’est à prendre pour LUI dans le régime finissant de Macky Sall et il fait sa réservation suffisamment à l’avance chez YEWI.

Autrement dit, chez Mary Teuw Niane la trahison est juste une affaire de temps. En intellectuel retors, il la maquille de verbiage et de faux arguments qui ne trompent que ceux qui ne connaissent pas son parcours politique. Abdoulaye Wade s’était évertuer sauver Mary Teuw Niane à coups de nombreux millions quand il tomba malade mais à la première occasion Mary Teuw Niane le trahira sans état d’âme. Ses nouveaux amis sont avertis, il vous quittera s’il n’obtient pas ce qu’il veut de vous.

Bassirou Samb

Cadre républicain

Saint-Louis