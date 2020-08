Mary Teuw Niane, a rendu un vibrant hommage à l’ancien ministre de l’Education nationale, Moustapha Sourang, décédé dans la nuit du lundi, à Dakar, à l’âge de 71 ans, des suites d’une maladie. Pour l’ancien ministre de l’enseignement supérieur, le défunt était un homme de dialogue et de consensus.

« Le Professeur Moustapha Sourang vient de nous quitter. Professeur titulaire de sciences juridiques, Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques et Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, Ministre de l’Éducation nationale puis Ministre de l’Enseignement supérieur. C’était un homme de dialogue et de consensus. Il me désigna pour présider la Commission Carte universitaire du Sénégal. C’est sous son magistère que le Président Abdoulaye Wade accorda une valorisation substantielle des salaires des enseignants du supérieur et des personnels administratifs techniques et de service. Il fit voter la Loi LMD.

Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à la communauté éducative et au Sénégal. Je prie Dieu qu’Il lui accorde Son meilleur Paradis », témoigne Mary Teuw Niane, sur Facebook.