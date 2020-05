Masalikoul Jinane de Mbacké célébré la prière de l’Aid El Fitr

La célébration de la prière de la Korité à la mosquée Massalikoul Djinan de Mboussobé a été dirigée par l’imam Serigne Hamad Bousso, en présence des dignitaires, des notabilités religieuses, des talibés de Mboussobé et du représentant de l’administration. La prière a duré exactement 26 mn (de 10h à 10h26) et les recommandations du Khalife Général relatives au respect des mesures barrières ont été scrupuleusement respectées.

L’imam Serigne Hamad Bousso a porté son sermon essentiellement sur l’importance et le devoir de repentir chez le musulman. Pour lui, Allah aime ceux qui se repentent ; Il accorde son pardon et sa miséricorde aux repentants. Imam Bousso invite ainsi les fidèles à toujours se ressaisir et à implorer le pardon du seigneur car » Allah est certes PARDONNATEUR et MISÉRICORDIEUX ». Pour étayer ses propos, Serigne Hamad a évoqué la repentance de Moussa (Psl) et de celle de Ibrahim ( Psl) avant de terminer sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba qui accordent une importance distinguée au repentir. Il a cité également Firawna comme contre-exemple pour illustrer ce que tout croyant doit éviter : attendre d’être face à la mort pour se repentir.

Revenant sur la pandémie, Imam Bousso justifie la cause par une punition divine due à une accumulation de péchés. Pour s’en sortir conclut-il, il faut certes respecter les mesures barrières mais surtout se repentir et se remettre entièrement à Dieu. Il termine par formuler des prières pour l’assistance et remercier le préfet et le commissaire pour la considération particulière qu’ils accordent pour Mboussbé.