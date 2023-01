Massata Samb et Mamadou Niang restent des députés (avocat)

Le verdict est tombé, ce matin, dans l’affaire Amy Ndiaye Gniby. Les députés de l’opposition Amadou Niang et Massata Samb ont été déclarés coupables des faits de coups et blessures volontaires. Pour la répression, ils ont été condamnés à six mois de prison ferme. En plus de cette sentence, ils doivent payer solidairement 5 millions de francs CFA à la plaignante à titre de dommages et intérêts. Cette sentence a été jugée sévère par un des avocats des parlementaires. Me Abdy Nar Ndiaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a soutenu aussitôt après la décision qu’ils vont interjeter appel contre cette décision.



« Après cet appel, nous allons introduire une requête pour demander une contre-expertise médicale sur la grossesse de la dame Amy Ndiaye Gniby. Nous allons introduire aussi une procédure aux fins de mise en liberté provisoire », indique la robe noire.

À question de savoir est-ce que les parlementaires risquent de perdre leurs mandats après la décision rendue par le président du tribunal des flagrants délits de Dakar ? La robe noire a précisé que Massata Samb et Amadou Niang restent des députés, rapporte Emedia. « Tant qu’ils ne sont pas encore condamnés définitivement ils restent des députés. Comme je l’ai dit tantôt cette procédure est loin d’être finie. Nous allons déclencher d’autres procédures pour obtenir la liberté des mis en cause », ajoute la robe noire.