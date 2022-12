Mathias…le frère de Paul Pogba est sorti de prison

La seconde aura été la bonne. Selon nos informations, le footballeur Mathias Pogba, qui avait essuyé un refus le 29 septembre, vient de voir sa nouvelle demande de mise en liberté acceptée par les juges d’instruction en charge de l’affaire d’extorsion en bande organisée dans laquelle il se trouvait derrière les barreaux depuis le 17 septembre. Le frère aîné du milieu de terrain des Bleus et champion du monde 2018 Paul Pogba – la principale victime de ce dossier sensible – a donc pu quitter ce vendredi 23 décembre la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Conformément à ce qu’avait sollicité son avocat, Me Yassine Bouzrou, le Franco Guinéen de 32 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour interdiction d’entrer en contact avec sa mère et son frère Paul ainsi que les protagonistes du dossier. Il n’est pas autorisé à quitter le territoire ni à utiliser les réseaux sociaux. Sollicité ce vendredi matin, Me Bouzrou n’a pas souhaité faire de commentaire.

Dans cette affaire, Mathias Pogba et quatre autres personnes – toujours détenues – sont soupçonnés d’avoir fait pression sur Paul Pogba dans le but de lui soutirer une grosse somme d’argent. Le joueur de la Juventus a même été séquestré dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, piégé selon son récit par des amis d’enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusil d’assaut, qui lui ont alors reproché de ne pas les avoir aidés financièrement. Lire la suite en cliquant ICI