Mauvaises Conditions : Les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor marchent le 3 février prochain…

La Coordination des délégués des trois UFR (SES, LASHU et ST) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor organise une marche pacifique le lundi 3 février 2020. Ladite manifestation a été autorisée. Et les étudiants invitent ainsi leurs camarades et les populations de Ziguinchor à y participer massivement.

Cette marche s’inscrit dans le cadre de la dénonciation du manque d’infrastructures adéquates pour accueillir les nouveaux bacheliers, et les conditions difficiles d’études des étudiants, informe un communiqué. Le départ est prévu à l’Université et le point de chute est la Préfecture.

Un Mémorandum sera ensuite remis aux autorités.