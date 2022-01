Mbacké : Abdou Lahad Lo parrain du tournoi de l’amitié

L’année 2021 s’est terminée sur une note sportive à Mbacké avec le tournoi de l’amitié organisé par Abdou Diouf Prési au terrain de la gare.

Au terme de la série fatidique des tirs au but, la Génération 2003 est venue à bout de Diambars, le score à l’issue du temps réglementaire était de 0 but partout, et s’adjuge par la même occasion, le trophée parrainé par Abdou Lahad Lo, président du mouvement Iba batay, en souvenir du Maire Ibrahima Gueye, ancien Ministre des Sports et Premier magistrat de Mbacké

Ce dernier a magnifié le choix porté sur sa personne et ambitionne d’appuyer les sportifs en général et les footballeurs en particulier avec des infrastructures sportives en qualité et en quantité surtout dans les quartiers. Des terrains synthétiques de petits espaces qui vont générer des ressources financières au bénéfice des jeunes de Mbacké.

Accompagné d’une forte délégation, le parrain du jour a par la même occasion déploré le manque d’infrastructures noté à Mbacké qui regorge un potentiel important de sportifs.

Voici les images.