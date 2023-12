Mbao : Malick Sarr nommé DAGE du ministère de l’Économie

Malick Sarr atterrit au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération après avoir travaillé pendant longtemps au ministère de l’Environnement. Spécialiste en finances publiques et en passation des marchés publics, il a été nommé hier Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) au ministère de l’Économie, en remplacement d’Ousmane Ngom. Ce dernier, spécialiste en passation des marchés publics, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, en remplacement Modou Bara Ndiaye. La décision a été prise lors du conseil des ministres de ce mercredi 6 décembre.