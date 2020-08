Mbeuleukhé : Le Nouveau Khalife Connu…

Serigne Maboury Dia devient 3 ème Khalife de Mbeuleukhé après le Rappel à Dieu de son grand frère Serigne Moussa Dia la nuit du Vendredi passé. Cette décision à été prise ce matin en présence de Serigne Babacar Sy Abdou plus connu sous le nom de « Ndiol Fouta » venu présenter les Condoléances du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour .

Pour rappel Serigne Babacar Sy Mansour avait donné l’ordre à la famille Dia d’inhumer le plus rapidement possible le défunt khalife la nuit du jour de son rappel à Dieu et avait également introduit à la famille du défunt de ne sortir un mot pour la succession du défunt sans son avale. Maintenant la nouvelle est tombée Serigne Maboury Dia est le nouveau khalife d’El hadj Daouda Dia (un des Moukhadam de Seydi Hadj Malick Sy). L’homme de Dieu qui rassure par sa franchise, sa droiture,sa rigueur et son attachement sans faille à la charia et à la sunna du Messager lumineux le meilleur des êtres Seydina Mouhamed (PSL).

Serigne Maboury Dia devient le nouveau khalife de Mbeuleukhé suite au rappel à Dieu de la nuit du vendredi passé de son grand frère Serigne Moussa Dia. Serigne Maboury Dia connu pour son franc-parler, apparaît comme le gardien vigilant et intransigeant des Vertus qui s’attache à Mbeuleukhé. Partout, le nouveau khalife qui se distingue par la constance de ses engagements moraux et la conformité de ses actes et de ses actions aux préceptes de l’Islam dont les plus fondamentaux pour la communauté musulmane sont la vérité, la paix et la justice, impose le respect car il ne transige pas avec les principes et encore moins avec la Tarikha Tidiane.

Le Nouveau Khalife de Mbeuleukhé est le fils Cadet d’ El Hadj Daouda Dia et de Fatim Loum né en 1944. Qu’Allah le Miséricorde lui donne une très longue vie, santé, paix et lui donne également la force de rassembler toute la Famille Dia de s’unir comme un seul homme pour mieux assurer le legs que notre vénéré