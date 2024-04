Me Amadou Aly Kane: « De 2021 à février 2024, il y a eu beaucoup de répression »

Me Amadou Aly Kane dénonce le caractère systématique des violences et des abus qu’il y a eu de 2021 à février 2024. Invité du Jury du Dimanche, l’avocat a validé le rapport annuel d’Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde qui alerte sur le cas du Sénégal. En effet, l’Ong souligne notamment des entraves à la liberté d’expression et de réunion, des arrestations et détentions arbitraires, un recours excessif à la force et une stagnation des droits des femmes, des filles et des enfants.

« Ce sont des constatations que nous avons tous pu voir de nos propres yeux. Nous savons que de 2021 à février 2024, il y a eu beaucoup de répression. Beaucoup d’usage de la force et avec comme conséquence beaucoup de morts et beaucoup d’emprisonnements. On a parlé de plus de 1500 personnes détruites. Donc, on a l’impression que le Sénégal était un pays plus ou moins en guerre, vraiment contre lui-même. L’État semblait être en guerre contre ses propres citoyens. Alors, ça donc, c’est une exception, on va dire dans un pays démocratique. Mais c’est dans la nature de la démocratie. On ne peut pas dire dans un pays que c’est la démocratie installée définitivement. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des flux et des reflux. La démocratie, c’est comme les vagues de la mer. Même dans les grands pays comme les États-Unis, de temps en temps, vous entendez des cas comme George Floyd. Il y a des abus », a-t-il confirmé.

Selon le défenseur des droits humains, ici le problème qui s’est posé, c’est le caractère systématique des violences. Le caractère systématique des abus. Parce que, ajoute-t-il, quand, dans un pays, on va jusqu’à arrêter plus de 1500 personnes en relation avec l’exercice de la liberté d’expression, ça pose problème. « C’est un symptôme d’une démocratie malade. Donc, véritablement, notre démocratie a été malade. Maintenant, espérons qu’avec l’alternance, elle est en train de s’établir et qu’elle va s’établir », laisse entendre Me Kane.

Pour lui, les dirigeants actuels qui ont subi eux-mêmes les abus dont on parle, dans leur chair, sont en mesure de savoir combien cela doit être évité dans un pays.