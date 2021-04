Me Diaraf Sow défend Aliou Sall et tire sur Adama Gaye

Lorsque j’ai découvert qu’on est malheureusement parents, je m’étais consigné pour ne plus répondre à tes diatribes verbales contre le Président Macky Sall et son Gouvernement ou sa famille.

La condition était de laisser ces derniers tranquille et de ne plus toucher ni à Aliou Sall ni à Mahammed Boun Abdallah Dionne qui sont également plus que des parents mais de faire des critiques objectives.

Malheureusement le fou-dingue, indiscipliné continua de tirer, tel un gamin mal éduqué, sur tout ce qui bouge.

Il ne respecte même pas l’âme d’un doyen des juges Samba Fall (paix à son âme), qui, jusqu’au dernier souffle, a tout donné, avec rigueur, professionnalisme, patriotisme, amour et abnégation à la nation.

Qui va arrêter ce journaleux raté qui mérite sa place permanente et confortable dans un asile de fou sécurisé ?

On ne touche pas à mes amis dingo !

Pour votre gouverne, le Maire Aliou Sall a été blanchi par la justice après une procédure claire, nette et régulière qui a convoqué tous ses méchants accusateurs à venir devant la justice avec des preuves, s’ils en avaient.

Pourquoi n’est tu pas venu avec les tiennes si tu en avais ? On ne joue pas avec l’honneur et la dignité des hommes. Adama le fou arrête !

Pourquoi donc tu n’étais pas allé présenter tes preuves contre le digne et honnête petit frère du Président ?

Pourquoi ne la fermes tu pas puisque ni toi ni un autre accusateur ne détient un atome de preuve de vos allégations mensongères ?

Pourquoi nous souiller encore de vos insanités contre quelq’un qui a une famille, un honneur et une honorabilité.

La justice lasse d’attendre des accusateurs, méchants et aigris, des opposants ratés, a faute de preuve, classé le dossier sans suite et toi tu oses revenir nous tympaniser et jouer au petit diable contre le Maire Aliou Sall: boul niou fonto !

Être un frère du Président n’est pas un crime. Aliou a travaillé toute sa vie et a le droit de travailler.

Laisse le frère Aliou Sall tranquille, si non, nos missiles resteront braqués sur toi, le reste de ta vie. Dô am diamme.

À bon entendeur, salut !

Me Diaraf SOW, Secrétaire Général Nationale de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene (ADAE/J).