À l’instar des magistrats, le droit de grève ne doit pas être reconnu au greffiers : le parti ADAE/ J interpelle le parlement

Nous avons constaté avec amertume et consternation que les greffiers du Sénégal abusent du droit de grève.

D’ailleurs, ils en font trop de manière intempestive, abusive et parfois même injustifiée laissant le justiciable qui attend la délivrance de son dossier dans l’embarras ne sachant à quel saint se vouer.

Parce que la marche normale et régulière de l’institution judiciaire doit être assurée, les Magistrats sont interdits du droit de grève.

Pendant ce temps, leurs auxiliaires, les greffiers, eux, pourtant dans de bonnes conditions, sont toujours en grève obligeant les magistrats de retourner chez eux car ne pouvant pas travailler seuls sans les greffiers, éternels grévistes.

l’État du Sénégal perd beaucoup d’argent du fait de cette léthargie du Tribunal dûe à des grèves illégales et injustifiées.

Pourtant c’est ce qu’a voulu éviter le législateur en votant une interdiction ferme aux magistrats du droit d’aller en grève.

Pour ces raisons, pour permettre l’efficacité de la disposition interdisant les magistrats d’aller en grève et permettre le fonctionnement normal et régulier de l’Institution judiciaire, nous demandons à l’Assemblée Nationale de voter l’interdiction du droit de grève aux greffiers et autres corps auxiliaires et indispensables au fonctionnement normal et régulier du Tribunal.

Ceux qui ne veulent pas travailler n’ont qu’à laisser la place aux nombreux étudiants en droit qui attendent impatiemment d’être recrutés.

Me Diaraf SOW, SG national du parti ADAE/J