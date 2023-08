Me Diaraf Sow répond aux 142 « hypocrites »

RÉPONSE AUX 142 HYPOCRITES (Me Diaraf SOW )

Il paraît que vous êtes 142 hypocrites à jouer au plus malin avec les vrais intellectuels et sentinelles de cette République qui nous est si chère.

Il paraît aussi que vous êtes 142 à parler au nom de l’état de droit et on ne sait de quel état de droit ?

Il paraît également que vous êtes 142 ennemis de la République à demander à ce que Ousmane SONKO le plus grand ennemi de l’état de droit dont vous faîtes cheval ee bataille soit libéré.

Hypocrisie quand tu nous tiens ! Comment pouvez vous défendre au nom de l’état de droit quelqu’un qui refuse à un citoyen le droit de saisir la justice ?

Malhonnête quand tu nous tiens ! Comment pouvez vous demander au nom de l’état de droit la libération d’un citoyen qui s’est rebellé contre l’État du Sénégal et la République toute entière ? Quelqu’un qui a appelé au Mortal Kombat contre nos Forces de défense et de sécurité ? Quelqu’un qui a appelé au Gatsa-Gatsa ? Quelqu’un qui a défié la justice; qui a défié l’état de droit ; qui a insulté et traîné dans la boue avec ses partisans notre vaillante armée nationale ; quelqu’un qui a osé appelé à la désobéissance civile ? Quelqu’un qui a appelé à cambrioler les maisons des gens du pouvoir ? Quelqu’un qui a appelé au combat final dans la capitale ? Quelqu’un qui a attaquer la présidence de la République et à déchiqueter le Chef de l’État à l’instar de Samel Doe ? Quelqu’un qui a attaqué nos Magistrats, qui a déshonoré notre gendarmerie, notre police nationale, quelqu’un qui a fait outrage et insulté le Procureur de la République, les Procureurs, le doyen des juges et les juges, le général Moussa FALL, le commissaire Yague, quelqu’un qui a insulté toute la société civile et accusé les patrons de presse de corrompus ; quelqu’un qui a même insulté l’opposition !

Vendus quand tu nous tiens !

Où étiez vous au moment où le temple du savoir a été brûlé, incendié, saccagé, vandalisé aux chansons de Sonko avec son bibliothèque, ses archives et ses amphithéâtres ?

Vauriens quand tu nous tiens !Où étiez vous au moment où une petite fillette et une fille ont été assassiné aux cocktail Molotov dans un bus Tata à Yarakh.

Guignols quand tu nous tiens !

Où étiez vous au moment où des sénégalais ont été ruiné en une fraction de second, leurs commerces dévalisés, pillés, volés à cause des appels à l’insurrection d’Ousmane Sonko ?

Fermez là car vous n’aimez pas ce pays. Vous êtes forcément des vendus et vous êtes partisans jusqu’aux ongles.

Assumez donc vos couleurs traîtres et ne parlez plus au nom des intellectuels et au nom de l’état de droit.

Me Diaraf SOW Conseiller Technique au CESE

Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique /Joowléene

Coordonnateur national de la coalition Joowléene