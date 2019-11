Me Oumar Youm sévèrement pincé par…les jeunes de l’APR

Les jeunes de la majorité présidentielle du département de Mbour n’ont pas été tendres avec le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. En effet, dans un communiqué, ces derniers accusent Oumar Youm de vouloir «diviser la jeunesse de la majorité pour asseoir sa suprématie qui n’a de soubassement, que pour l’ascension professionnelle et ses corollaires».

Très remontés contre le responsable de l’Apr, ils tiennent à alerter le Président Macky Sall «sur le risque que représente Me Youm pour l’atteinte de ses objectifs politiques et Administratifs à cause de son comportement irresponsable qui a fini par révolter la jeunesse de Benno». Et l’invitent «à réagir sur le comportement fratricide et les agissements aux allures d’un projet de déstabilisation inavoué dont le but ultime est de se positionner comme probable dauphin».

D’après ces jeunes «le ministre activiste a opté pour le projet de l’isolement en refusant systématiquement la dynamique unitaire tant louée et ventée par le président de la république». Et ils en veulent pour preuve cette rencontre tenue «avec un minuscule groupe de jeunes», en écartant «les jeunes de son parti et d’autres jeunes des partis alliés de la majorité» et «en se targuant de dire qu’il va régler les problèmes d’emplois et de formations qui n’ont jusque-là aucune réponse». Alors que nenni !

Dès lors, ils estiment que Me Youm «a fini de monter sa méconnaissance des fondamentaux du parti et nous ne manquerons de lui rappeler ce dicton fort important pour le Président Macky Sall, «la politique peut bien s’accommoder de l’éthique, de la morale et de la loyauté ».