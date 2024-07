Me Patrick Kabou : «Les dossiers François Mankabou et Didier Badji seront clarifiés»

Dans un message ferme, Me Patrick Kabou rappelle à qui veut l’entendre que les dossiers François Mankabou et Didier Badji seront clarifiés. Selon lui, le temps du droit n’est pas celui des invités, commentateurs télé.

« Silence au bout du micro, nous sommes dans la rigueur et le sérieux d’une procédure, pas encore au stade de jurisprudence à commenter dans des amphis », écrit Me Patrick Kabou sur X. « Laissez les personnes habilitées plaider à la barre un dossier pénal loin des consultations et interprétations en droit constitutionnel. Le Droit pénal est différent du droit constitutionnel. On ne peut être spécialiste en Tout et surtout en droit », ajoute-t-il.