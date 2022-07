Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la technique utilisée pour réussir cette mobilisation jamais observée dans l’antre de Bokki Dialloubé. En effet, c’est un monde fou qui a été drainé pour les besoins du méga meeting de clôture de la campagne de Benno dans le département de Podor, avec une si grande mobilisation synonyme de célébration d’une victoire avant l’heure du camp présidentiel.

Tout ce que le département de Podor compte comme acteurs socioéconomiques et politiques a répondu présent et a dit Oui au coordonnateur départemental de Benno et de l’Apr pour les législatives de dimanche prochain. A côté des ministres, députés, administrateurs de société, conseillers d’institutions de la République, tous mobilisés à cette occasion et prêts à »bouffer » une opposition inexistante, Abdoulaye Daouda Diallo fier d’avoir fait du département, le véritable titre foncier du Président Macky Sall, compte titiller les 95% de l’électorat, comme il l’avait réussi lors des dernières échéances électorales.

Prenant la parole, ADD a rassuré les militants, sympathisants et amis de la plus grande coalition de l’histoire politique du Sénégal à une victoire imminente afin de continuer à mettre en œuvre la vision du chef de l’État. »Nous souhaitons et lançons un appel à tous les départements de faire pareille mobilisation dimanche prochain et remplir la mission de donner, avant 15h , la majorité à l’Assemblée nationale pour cette 14ème législature pleine d’enjeux. En tout cas, Podor montrera l’exemple parce qu’ici, l’opposition est inexistante. C’est pourquoi on l’assimile fièrement à un titre foncier du Président Macky Sall », a-t-il dit.