Mékhé : un grave accident fait 3 morts

Une collision entre un camion et un minicar a fait, samedi, 03 morts et 12 blessés dont 05 graves, entre les localités de Mékhé et Pire, a-t-on appris de sources sécuritaires et sanitaires.

Le camion provenait de Tivaouane alors que le minicar avait quitté Mékhé.

L’accident s’est produit entre les localités de Mékhé et Pire.

Les sapeurs-pompiers de Mékhé et de Tivaouane ont transporté les corps sans vie et les blessés au district sanitaire de Mékhé, a indiqué l’adjudant Atou Seck, responsable du centre secondaire d’incendie de Tivaouane.

Source APS