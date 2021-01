Menace contre Pastef…Pour Adama Gaye « le régime panique »

Après le communiqué du ministre de l’Intérieur menaçant de dissolution le parti PASTEF – Les Patriotes (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) de Ousmane Sonko qui a lancé un appel aux dons, le journaliste en exil au Caire, Adama Gaye dit NON aux attaques et lance un appel à faire face à ceuw x qu’il appelle les « tueurs de la démocratie ».

Posts de Adama Gaye sur sa page Facebook :

« Non à l’interdiction de Pastef. Vouloir le supprimer n’est que le dernier signe de la panique d’un régime failli qui sait que les carottes sont cuites. Nous disons halte et non à cette forfaiture. Nous ferons face aux tueurs de démocratie. »