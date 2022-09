Mesures contre la vie chère : Macky presse le pas

Lors du conseil des ministres d’hier, le chef de l’Etat s’est félicité de la tenue de la réunion de lancement des concertations sur la lutte contre la vie chère qu’il a présidé le lundi 26 septembre en présence des associations de consommateurs, de commerçants, d’industriels et du Patronat. Face à la conjoncture économique actuelle, le président de la République a demandé au Premier ministre, au ministre des Finances et du Budget, au ministre du Commerce, de la Consommation et des PME et aux autres ministres impliqués, de veiller à l’application effective des décisions et mesures arrêtées, avant fin octobre 2022, pour protéger davantage les consommateurs, sécuriser les approvisionnements en denrées et produits essentiels ; maitriser les prix et réguler davantage le Loyer. Aussi, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre et au ministre des Finances et du Budget, d’intégrer les priorités retenues dans la préparation de la loi de finances pour l’année 2023, lit-on dans les colonnes du journal Le Témoin.