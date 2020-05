Mesures d’assouplissement : Mimi Touré tacle les détracteurs du Président

Les mesures d’assouplissement prises par le Président Sall continuent de faire parler. La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), est monté au créneau, hier, pour répondre Chef de l’Etat.

«Ce n’est pas un choix qui est fait entre la question économique contre la question sanitaire. C’est les deux qu’il faut mener ensemble. C’est comme cela qu’il faut le comprendre. Et ce n’est pas à mon avis, le moment d’avoir des polémiques politiciennes, je ne le crois pas. On peut ne pas être d’accord avec les décisions qui ont été prises, mais il faut amener des décisions qui indiquent une voie de sortie. Donc il faut apporter des solutions, quand on n’est pas d’accord avec les solutions qui ont été données. On ne parle pas ici d’abandon de mesures, il faut laisser de côté les manœuvres politiques politiciennes», lance Mimi Touré.

Et selon elle, «cette décision présidentielle est importante, parce que 70% de nos concitoyens vivent dans le secteur informel. Ce sont nos enfants ambulants, les tailleurs, les coiffeurs, ce sont eux qui amènent la dépense quotidienne chez eux. On doit aussi voir comment les aider à avoir des ressources, même si l’Etat a fait un appui alimentaire important. Maintenant, il faut que les gens commencent à retrouver vraiment les moyens de subsistance».