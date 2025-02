Migration circulaire : Les SDS contre l’envoi de jeunes en Espagne ou au Qatar

Des jeunes se bousculent devant le bureau d'Accueil, d'orientation et de Suivi de Dakar

Les Sociaux-démocrates du Sénégal (SDS) n’approuvent pas le programme de migration circulaire entre le gouvernement et l’Espagne dans le domaine agricole. Le Secrétaire général national de cette formation politique l’a fait savoir hier, lors d’un point de presse pour informer du dépôt de son dossier de demande de reconnaissance. «Nous marquons nos préoccupations par rapport au programme de migration circulaire renouvelé entre le Sénégal et l’Espagne pour 350 postes agricoles, mais également à l’accord mis à jour avec le Qatar et qui concerne 1000 emplois offerts à diverses expertises sénégalaises dans des domaines comme la santé, les technologies, la logistique», a déclaré Mamadou Lamine Manga.

Les Sds considèrent qu’envoyer des citoyens sénégalais cueillir et conditionner des fruits en Espagne pour une durée de trois mois n’aide en rien à la lutte contre l’émigration clandestine. «Pas plus que laisser partir certains de nos scientifiques, médecins et ingénieurs au Qatar, alors que le pays en manque cruellement», a estimé M. Manga dans Le Quotidien.

A ce titre, les Sds invitent les autorités gouvernementales, dans le cadre de la lutte contre le chômage endémique auquel fait face le pays, à accorder une attention plus soutenue à la rationalisation des politiques de promotion de l’emploi des jeunes. Ils invitent également les autorités à accompagner davantage les universités, à accorder un intérêt particulier au monde paysan et aux éleveurs, mais également à initier des politiques agraires visant une redistribution rationnelle des terres avec des mesures d’accompagnement tels l’octroi de financements, la mise en place de formations adéquates, l’initiation à de nouvelles pratiques agricoles pour fixer les jeunes et mettre à leur disposition tous les outils nécessaires à une exploitation durable de nos ressources.

Par ailleurs, les Sds réitèrent leur attachement au projet d’appel à candidatures pour des postes de responsabilité. En outre, ils saluent la suspension des accords de partenariat pour une pêche durable entre le Sénégal et l’Union européenne. «Au-delà, nous invitons les autorités gouvernementales à mettre à profit cette période pour renforcer les mesures de la lutte contre la pêche Illicite, non déclarée et non réglementée (Inn). Dans le même sillage, nous exhortons le gouvernement à la révision de tous les accords similaires, qu’il s’agisse de pétrole, de gaz, de ressources minières…, avec les autres partenaires pour mieux préserver les intérêts nationaux», a soutenu Mamadou Lamine Manga.

Il magnifie le lancement du programme de recrutement spécial en urgence de 2000 enseignants au titre de l’année scolaire 2024-2025, mais ap­pelle cependant, à une transparence dans le processus de recrutement et d’enrôlement tout en suggérant, devant l’urgence de la situation, de privilégier des profils expérimentés.