Mimi expose la stratégie de Benno pour gagner les législatives

Coordonnateur national du parrainage de « Benno Bokk Yaakaar » (Bby), Aminata Touré explique comment la coalition de la majorité présidentielle travaille pour remporter les prochaines élections législatives.

« Vous comprendrez que notre stratégie ne soit pas discutée publiquement, mais ce que je peux vous dire, c’est que c’est un moment de mobilisation collective pour notre coalition qui a tourné la page des municipales pour s’engager sur le chemin d’une autre victoire. Sans prétention ni arrogance, nous allons à la rencontre de nos concitoyens pour leur expliquer qu’une large majorité parlementaire permettra au Président Macky Sall d’aller encore plus loin dans les programmes de mise à niveau de nos infrastructures, dans la mise en œuvre des programmes sociaux et de la relance économique en s’appuyant sur les femmes et les jeunes. Nous discutons aussi des contraintes et choses à améliorer. Le parrainage, c’est aussi un moment de grande écoute pour davantage affiner nos programmes en direction des populations », a déclaré Mimi Touré dans un entretien avec Le Soleil.