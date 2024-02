Mimi Touré à Macky : «Arrêtez de tuer nos enfants»

Aminata Touré a pris part à la conférence de presse convoquée par la coalition Diomaye président. Mimi Touré a profité de son temps de parole pour interpeller le chef de l’Etat sur la situation du pays.

« Arrêtez de tuer nos enfants, Macky Sall doit savoir que de la même manière qu’il chérit ses trois enfants, ces jeunes tués sont aussi aimés par leurs parents. Ils n’ont commis aucun délit, ils manifestaient juste et cela est un droit reconnu par la constitution du Sénégal. Jamais des jeunes et des enfants n’ont autant été persécuté et tués que ces derniers mois, et sur le régime de Macky Sall. Il faut que cela s’arrête, il faut que cela s’arrête. La lutte contre l’impunité doit commencer là et c’est là que ça doit s’arrêter », a lancé l’ancienne première ministre.