Ministère de l’Eau : Les engagements de Cheikh Tidiane Dieye

Dr Cheikh Tidiane Dièye, récemment nommé ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, a affirmé lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Serigne Mbaye Thiam, son engagement à rendre l’accès à l’eau et à l’assainissement une réalité accessible à tous les Sénégalais.

Cheikh Tidiane Dièye a déclaré : « Nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur et au service des Sénégalais, et faire en sorte que l’accès à l’eau et à l’assainissement ne soit plus un luxe pour eux ». Conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend, le nouveau ministre a également salué le travail de qualité réalisé par son prédécesseur, rapporte la Rts.

Pour concrétiser cette promesse, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé son intention de se rendre directement auprès des populations dans les différents départements de son ministère. Son objectif est de recueillir leurs préoccupations de manière directe, afin de mettre en place des actions véritablement efficaces pour améliorer leur quotidien.

Serigne Mbaye Thiam, lors de son discours de départ, a souligné les efforts déployés pour réduire les écarts d’accès aux services d’eau et d’assainissement entre les zones urbaines et rurales, conformément au principe d’équité territoriale et sociale.

Le ministre sortant a également mentionné qu’il a transmis à son successeur un ensemble de 41 projets majeurs soigneusement identifiés et évalués. Une partie de ces projets a déjà bénéficié d’un financement atteignant 1852 milliards de francs CFA.