Ministres nuls et non essentiels…ce que Macky Sall doit faire

Soutien au peuple dans la guerre contre le Covid-19 : Et si Macky Sall suivait la voie tracée par Paul Kagamé ?

L’on dit que c’est devant des situations d’une extrême gravité comme celles que l’humanité toute entière est confrontée que les peuples ont besoin de dirigeants proches d’eux. Des dirigeants capables de connaître leurs souffrances et de leur venir en aide, mais aussi aptes à prendre de bonnes décisions à tout moment. Du Président Macky Sall, l’on peut dire qu’il est en train de prendre toutes les décisions nécessaires pour soutenir le peuple sénégalais qui souffre de la situation.

Malheureusement, l’on ne peut pas dire autant de toute son équipe. Des fausses notes dans la guerre engagée par le Sénégal contre l’ennemi mortel qu’est le coronavirus, il en existe à cause de l’incompétence manifeste et la mauvaise volonté affichée par certains membres de l’équipe gouvernementale ainsi que des hauts fonctionnaires. Il y a des responsables qui naguère, se faisaient tristement remarquer à cause de leurs capacités de monter toutes sortes de complots dont le but manifeste était de placer leurs pions dans la bataille de positionnement en vue de succéder le Chef de l’Etat en 2024, que l’on ne voit plus, ni entend plus.

Où se trouvent des individus comme Mbaye Niang qui ouvraient toujours leurs bouches pour cracher du venin soutenant agir exclusivement pour soutenir le Chef de l’Etat Macky Sall dans sa politique, mais qui, alors que le peuple a besoin aujourd’hui plus que jamais de leurs aides, se terrent. En fait, des responsables nommés inutilement à de hautes fonctions de responsabilité, qui perçoivent des salaires faramineux sans compter d’autres indemnités à chaque fin du mois, et qui sont incapables en cette période de solidarité, de se montrer aux côtés des populations.

La gestion de la crise actuelle renseigne également sur l’incompétence de certains ministres. Des ministres comme Amadou Bâ à la tête du département des Affaires étrangères, l’inutile secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur ont fini d’étaler toutes leurs limites, et toute leur méprise des mesures à prendre dans des situations du genre.

Les salaires des personnes non essentiels dans la lutte contre le covid-19 comme les directeurs de cabinet Mbaye Ndiaye et Mahmout Saleh ou encore Marème Badiane pourraient servir a améliorer le quotidien des gorgoolus et marchands ambulants qui ne peuvent plus travailler.

C’est dire que le Président de la République a là une excellente occasion de faire le ménage autour de lui et de se débarrasser de tous ces ministres et autres hauts fonctionnaires qui se signalent par leurs incompétences, dorment ou ne font que raconter des bobards. Macky Sall peut également suivre l’exemple de son homologue Paul Kagamé au Rwanda, en coupant les salaires de tous les ministres, hauts fonctionnaires, responsables d’institutions pour les consacrer à l’aide que l’Etat destine aux populations.

La rédaction de Xibaaru