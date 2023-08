MLD à Macky : «Il est temps que vous nous laissiez tranquille»

Mamadou Lamine Diallo (MLD), candidat à la présidentielle de 2024, a présidé ce samedi un mega meeting à Ndande dans le département de Kebemer.

Ce grand événement de Tekki dans le département de Kebemer a été placé sous le parrainage de la jeunesse, « Moussa Ndiaye », le mouvement des jeunes de Tekki dirigé par Baboucar Sarr. Une occasion saisie pour rendre un vibrant hommage à l’illustre Moussa Ndiaye, natif de la région de Louga, premier coordinateur de Tekki décédé le 02 septembre dans des circonstances non confirmées, non élucidées, lit-on dans une note parvenue à Xibaaru.

Le Cayor est la capitale de la libération du Sénégal a affirmé d’emblée MLD à l’entame de son discours.

« Ndande et le Cayor nous ont montré ce qu’un Chef ne doit pas faire, en rejetant la dictature brutale et sanguinaire du 6e Damel du Cayor, Daaw Demba Makhouradia kouli. Ce dernier avait éliminé les libertés les plus élémentaires, telles que les réunions entre 2 ou 3 personnes, la consommation du sel, de la viande, le droit pour les hommes d’être circoncis etc Macky Sall lui emboîte le pas en interdisant la tenue de réunion au sein des sièges de partis politiques. Daaw Demba est le modèle de Macky Sall. Ce modèle, Ndande n’en a pas voulu de même que le Cayor et le Sénégal», a dit Mamadou Lamine Diallo.

Qui enchaîne «Le Président Macky Sall en renonçant à son illégale et illégitime 3e candidature a décidé de prendre en otage le Sénégal. Il cherche à se choisir un Medvedev comme successeur. Macky Sall doit comprendre qu’il doit partir, il doit préparer sa passation de service en avril 2024 avec moi Mamadou Lamine Diallo», a lancé le candidat à la présidentielle.

« Il est temps que vous nous laissiez tranquille. Il est temps que vous libériez le Président de Pastef, Ousmane Sonko et ses milliers de codétenus politiques », a demandé MLD.

Le président de Tekki, candidat à la présidentielle de 2024 rappelle l’attachement à la paix exprimée par le peuple Sénégalais dont la justice est le pilier fondamental. «Cette justice libre sera la locomotive d’une société de confiance inhérente à la paix sociale, au développement économique et à la sécurité publique», a-t-il conclu.