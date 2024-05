Mobilisation de l’APR…Macky Sall fait de la diversion, selon

Quelques semaines seulement après avoir été chassé de la tête du pays, le président Macky Sall tente de mobiliser le peu de militants qu’il lui reste. Et surtout de réorganiser son parti de paille (APR) qui fume toujours depuis le violent incendie du 24 mars dernier. Toutes ces manœuvres ne sont que de la politique de diversion. Ou, plutôt, une politique de distraction visant à influencer le pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye afin d’échapper à la justice.

Parce que les rapports d’audit ont montré et prouvé la manière dont le président Macky Sall, ses ministres, dignitaires et courtiers ont pillé et saccagé les deniers de l’Etat. Même l’abrogation du décret octroyant des salaires aux anciens ministres par le président Diomaye Faye n’entamera nullement l’immense fortune des Apéristes.

Selon les confidences faites au quotidien « Le Témoin » par un ancien cadre du Trésor public, le président Macky Sall et ses proches se sont illicitement enrichis à coups de milliards au point d’assurer l’avenir financier de leurs arrières-arrières-arrières-petits-enfants. Au lieu de rendre compte de leurs « génocides » ou crimes contre l’humanité financiers, le président Macky Sall et ses acolytes tentent de réanimer la vie de leur parti et l’utiliser comme « parapluie » face à l’orage judiciaire annoncé. Peine perdue !

Source : Le Témoin