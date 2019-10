Mody Niang, le maître de Sonko, insulte Wade et Macky

Mody Niang, inspecteur de l’Enseignement à la retraite et chroniqueur dans plusieurs journaux de la place, a, dans une sortie musclée hier, « insulté » la réconciliation entre Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade.

Dans un texte intitulé « Audience-farce entre deux grands champions de la mal gouvernance », Mody Niang traite Me Wade et Macky de comédiens : « Le vieux président-politicien et son successeur et sosie ont donc tout le loisir de continuer leur comédie ».

Trop c’est trop !

Mais il va trop loin en qualifiant Me Wade de criminel : « Pourtant, le premier (Wade) devait être traduit en justice…Nous oublions facilement qui est Abdoulaye Wade et les crimes qu’il a commis au cours de sa gouvernance de douze longues années. »

Donc Mody Niang n’a aucun respect pour les personnes âgées. Me Abdoulaye Wade, au-delà d’être un politicien, mérite respect pour avoir été président du Sénégal. Et S’il ne respecte ni Me Wade ni Macky, il doit avoir de la retenue simplement à cause de l’implication du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Et surtout le lieu où la réconciliation a eu lieu : La Mosquée Massalikoulm Jinaan.

Mais Mody Niang ne fait fi de rien et mitraille sur tout ce qui bouge. Il insulte Wade, le traite de criminel…Et Macky est traité de tous les noms d’oiseaux.

Les injures de Mody Niang à l’encontre des présidents nous rappellent les propos d’un chef de parti qui avait demandé de « fusiller tous les anciens présidents »

Mody est le maître de Sonko

Si Mody Niang à l’injure à la bouche, son entourage l’imite et le suit. Comme Ousmane Sonko qui imite à la perfection son maître Mody Niang… N’est-ce pas Mody Niang qui rédige les discours de Sonko…

Combien de fois a-t-on aperçu Mody Niang aux côtés de Sonko lors des conférences de presse ? Si Ousmane Sonko se fait rare aux côtés de Mody Niang, c’est parce que ses conseillers ont dénoncé l’influence négative de ce dernier sur le leader du Pastef. Mais le mal est déjà fait. Sonko a le « sale » verbe de Mody…