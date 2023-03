Mohamed Diallo : « La transformation des frustrations en énergie positive pour la croissance personnelle»

Vous n’aurez pas assez de personnes qui vous aimeront pour qui vous êtes, mais assez pour ce que vous faites.

Les frustrations ne manqueront jamais dans la vie.

L’autre disait : » la frustration est une réponse émotionnelle à l’opposition. Elle est liée à la colère et à la déception. Elle survit lors d’une résistance perçue par la volonté d’un individu. Plus l’obstruction et la volonté de l’individu sont grandes, plus grande sera la frustration. »

Savez-vous que vous pouvez transformer vos frustrations en énergie positive pour votre propre croissance ?

Cette chronique me rappelle étrangement une que j’ai écrite l’an dernier au sujet de la déception. Je pouvais dire que la déception est la perception jugée insuffisante des attentes d’une personne vis à vis des autres.

N’accordez pas assez de temps à la frustration, car elle possède un pouvoir inhibiteur de votre bon sens. Elle s’oppose à votre éclosion et elle stimule l’amertume.

Profitez de sa présence pour rebondir et construire une identité parfois écorchée par la vie.

Vous êtes le résultat de vos pensées alors faites tout ce qui est humainement possible pour qu’elles soient toujours positives.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr Mohamed Diallo