Dr Mohamed Diallo (URV) : « Nous ferons tout pour que notre pays soit fort et juste »

Les vœux pour cette nouvelle année de Dr Mohamed Diallo : président du parti URV « Union pour la Restauration des Valeurs »

L’année 2021 s’en va emportant son cortège d’émotions.

Au seuil du nouvel an je suis heureux de présenter mes vœux de bonne et heureuse année.

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage à mon défunt père Cheikh Amadou Tidiane DIALLO. Plus qu’un père, j’ai perdu en toi un ami fidèle, mon meilleur ami, mon guide religieux, un homme honnête, avenant et digne de confiance. Que le paradis soit ta demeure éternelle.

Monsieur le Président de la République,

Le monde dans lequel le Sénégal agit et tient son rang est un monde riche d’opportunités mais il est également dur, injuste, parfois violent.

Dans une économie globalisée, nos entreprises font face à une concurrence mondiale, qui ne leur fait pas de cadeau. Il faut donc les protéger.

C’est également le cas pour notre culture qu’il faut soutenir.

Notre monde, c’est aussi l’ère du numérique qui relie les hommes et qui accélère l’échange des savoirs, des marchandises, des services.

Et c’est pourquoi la fracture numérique est bien plus qu’une fracture technique, c’est une fracture économique, sociale et culturelle.

Face à toutes ces mutations, nous n’avons pas d’autre choix que de nous mettre au niveau le plus élevé et de prendre nos responsabilités en développant notre attractivité, notre compétitivité et notre créativité.

Nous devons aussi aller au-devant du monde, pour renforcer notre commerce extérieur, notre tourisme, notre technologie, notre excellence dans bien des domaines.

Notre nation est singulière : elle ne peut pas concevoir la force sans la Justice. La justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique.

Nous ferons tout pour que notre pays soit fort et juste.

Une nouvelle année électorale qui doit marquer une césure à travers un profond changement, mais qui va de pair avec deux impératifs : la constance et la cohérence.

Constance et cohérence dans nos valeurs qui doivent être : le patriotisme ; l’attachement à la République ; l’affirmation de l’idéal Sénégalais.

Chers militants et sympathisants, je vous présente mes vœux de bonne et heureuse année et vous renouvelle mon attachement indéfectible et mes sentiments fraternels.

Osons ensemble, Gagnons ensemble et Gouvernons ensemble dans le respect, la sagesse et la discipline.

Dr Mohamed Diallo

Président du parti URV