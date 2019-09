Abdoul Aziz Diop a tout faux !…Par Moïse Rampino

Les masques commencent à tomber. Abdoul Aziz Diop s’est certainement cru dans une pièce théâtrale en nous servant un argumentaire stérile, vide de sens et somme toute faux. Le texte mal écrit dans le fond donne l’image d’un élève du cycle primaire qui s’essaie dans la rédaction tellement le lexique est pauvre et le contenu pitoyable.

D’abord, sur la forme on dénote une certaine hypocrisie pour quelqu’un qui chantait les louanges de son ex-frère libéral lorsque son mentor coordonnait les activités du PDS. Oumar Sarr et ses thuriféraires, en bons hypocrites, portaient des masques. Les sentiments outrés, excessifs qu’ils affichaient pour défendre Karim Wade n’étaient donc que momeries (vain semblant). De par leurs cafarderies, ils tendaient, en fait, un piège au Président Wade pour s’accaparer de l’appareil du PDS. Heureusement que ce dernier a compris leurs manèges insidieux et a su, à temps, désamorcer leur plan machiavélique.

Dans le fond, on sent nettement que l’auteur ment et tente de tirer la couverture sur lui surement pour se donner bonne conscience.

1 /Il dit qu’il a gagné son procès : Ce qui est tout sauf vrai puisqu’à leur sortie de prison, le 28 mai 2015, l’action judiciaire suivait son cours. Le juge, à l’époque, avait ordonné la restitution de leurs biens dont les bijoux de valeur appartenant à Madame Aida Ndiongue. Ce n’est que lorsque cette brave dame a rejoint l’APR que le non-lieu est tombé. Nous ne sommes pas amnésiques.

2/ Il dit qu’il n’a jamais été poursuivi pour association de malfaiteur : Ce qui ne correspond pas à la réalité. Pour preuve, il n’était pas avec Aida Ndiongue les seuls en prison. Il avait à ses côtés Modou Sall, ancien secrétaire général dudit ministère dont il était l’ex-directeur de cabinet et Amadou Ndiaye, l’ex-ACP du plan Jaxay.

3/ Il déclare que nous n’avons pas d’arguments crédibles : Ce qui n’est pas vrai car c’est le procureur Serigne Bassirou Gueye qui avait brandi quatre chèques respectivement chiffrés à 3 798 988 750 FCfa – 3 988 750 FCfa – 1 350 000 FCfa et 5 milliards de FCfa. Abdoul Aziz Diop doit avoir la mémoire vraiment courte sinon il n’oublierait pas que d’après ‘’les investigations menées par les gendarmes enquêteurs, les deux premiers moyens de paiement ont été émis par le projet de construction de logement du «Plan Jaxaay» et le «Pap», créé à l’ordre de la société, «Egfed». Le Plan Jaxaay (Pclslib) avait également remis à la structure, «Walo Services», ainsi qu’à la société «Ya Khalifa Ababacar Sy» les troisième et quatrième chèques sus-indiqués. Des sociétés qui appartenaient toutes à Aïda Ndiongue.’’ Il est alors mal placé pour parler de sociétés écrans puisque cette grande dame est une cousine à Oumar Sarr. Pour rappel, la justice reprochait à cette association de bienfaiteurs de ‘’n’avoir pas exécuté l’intégralité des marchés (bacs à ordures, tentes, motopompes) dans le cadre du Plan Jaxay.’’

4/ Il dit qu’il est venu au Plan Jaxay le 10 mai 2010 : Comme si le plan Jaxxay s’était estompé en 2009. Comme si les infractions commises ne couvraient pas la période 2008-2011.

5/ Il parle de société écrans et de femmes de ménage : L’auteur sachant qu’il n’a pas d’arguments solides se lance dans médisance pour semer la confusion dans la tête des Sénégalais. La société ABS (spécialisée dans le transport de bus à l’Aéroport de Dakar), dont cette supposée femme de ménage est actionnaire, n’a jamais appartenu à Karim Wade et ça même la CREI n’a pas réussi à le prouver. C’est Pape Alioune Samba Diassé qui en était le directeur. Donc, s’il y a une quelconque faute de gestion à ce niveau, c’est à lui de répondre et non à Karim Wade étant donné que la responsabilité pénale est personnelle. Si non libre à Pape Alioune Samba Diassé de commettre un crime et de l’imputer à Karim Wade.

En définitif, Oumar Sarr et ses sbires, en tentant de se blanchir, s’enfoncent d’avantage car les Sénégalais ne leur pardonneront jamais tous les milliards de FCFA du Plan Jaxxay qu’ils se sont partagés sur le dos du contribuable Sénégalais. Abdoul Aziz Diop doit faire comprendre à son mentor que quand on est un voleur pour un jour, on le restera pour l’éternité peu importe la clémence de la justice.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino