Moïse Rampino : « Karim Wade…un digne fils de Me Wade »

Karim Wade, un digne fils de Me Wade

On peut ne peut pas l’aimer à tort ou à raison mais force est de reconnaitre que Wade-fils ne laisse personne indifférent. Les chiens de garde et leur maître l’ont en ligne de mire si bien qu’ils ne ratent aucune occasion de lui rappeler son statut d’ex-ministre du ciel et de la terre. Cette métaphore, somme toute déplacée à bien des égards, n’a fait que révéler toute l’aigreur qui se cache derrière ce nain politique qui se croit sorti des cuisses de Jupiter simplement parce que les cris d’aboiements de ces quadrupèdes lui font croire qu’il est sans doute le meilleur ou le plus beau. Ce qui est tout sauf vrai et j’y reviendrai le moment venu pour démonter pièce par pièce cet imposteur qui n’a aucune assise intellectuelle.

Ce qui importe le plus pour moi dans l’acte que vient de poser l’ex-ministre du ciel et de la terre, ce n’est ni le coût des 5000 kits offerts aux Sénégalais qui est évalué à 250 millions de FCFA à raison de 50 000 FCFA l’unité, ni le nombre mais plus tôt l’intention car je juge une personne certes à travers ses faits et gestes mais surtout son intention. A travers ce geste, on voit nettement qu’il n’y a pas plus patriote que le frère de parti Karim Wade. Sa volonté de tirer les Sénégalais vers un mieux être est sans ambages. Selon moi, c’est ce dont la population Sénégalaise a besoin et c’est ce qui nous fait cruellement défaut présentement. Le Président Macky Sall et ses sbires sont plus guidés par leur ventre et bas ventre que par l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Ses rejetons se sont tellement gavés avec le flouze des Sénégalais qu’ils ressemblent à des phacochères diabétiques. Rien qu’à voir le chef de l’APR et son frère avec leurs gros bidons, on sent nettement que l’argent de Frank Timis a commencé à faire ses effets. Frank, le collaborateur de Goudiaby Atépa grâce à qui la permanence sur la VDN a vu le jour. Rien ne nous dit que ce n’est pas l’argent de Timis !

Wade-fils a montré la voie au maître des chiens de garde à la bave rageuse, dégoulinante et puante d’aigreur qui passe le clair de son temps à racketter les Sénégalais établis dans la diaspora pour dit-il organiser des vacances patriotiques. Quelle escroquerie ! Ayez pitié de ces dignes fils du Sénégal qui suent jour et nuit pour avoir de quoi nourrir leurs parents établis au Sénégal. Si le Sénégal avait 10 Karim Wade, le corona serait certainement un mauvais souvenir. Chapeau bas fidèle patriote.

Éternel Wadiste

Moïse Rampino