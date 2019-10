Mondial U17 : Le fils de Samuel Eto’o retiré de la liste à cause d’un décret présidentiel !

Conformément à un décret présidentiel interdisant de sélectionner des joueurs non formés au Cameroun dans les sélections U15 et U17. Il y a quelques jours, Libih avait fait parvenir un courrier à la Fecafoot pour savoir quelles dispositions prendre.

« Je ne peux pas outrepasser un décret présidentiel. La lourde responsabilité revient à la FECAFOOT. Ce n’est pas à moi de décider quoique ce soit, ce sera dommage pour les gamins. Mais je ne peux pas faire autrement« , a t-il confié dans une interview.

Donc finalement, pas d’Etienne Eto’o, le fils de Samuel qui a pourtant pris part au stage au Brésil. Aurel Tiki Joel (OL), Jordan Konango (AS Monaco), Bryan Djile Nokoue (Saint-Etienne), Enzo Tchato (Montpellier) et Dani Barel Fotso (AS Roma) sont également laissés sur le carreau. La liste finale comporte 5 changements par rapport au groupe qui a remporte la CAN en Tanzanie.