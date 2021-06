Moriba Diallo invite les habitants de Keur Massar à la mobilisation citoyenne

Depuis quelques mois, l’État du Sénégal, en sus de la départementalisation matérialisée, a démarré la réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la zone de Keur Massar, dans ce que le Président de la République a nommé « un plan spécial d’assainissement ». Voila deux grandes décisions qui peuvent, sans nul doute, être considérées comme « des lueurs d’espoirs pour la population Keur Massaroise».

Le processus a été long. Après plusieurs années d’attente et d’incertitudes, les populations de Keur Massar peuvent pousser un ouf de soulagement. Celles-ci espèrent ne plus avoir à vivre des moments d’anxiété à cause des inondations. L’hivernage est synonyme d’angoisse, d’anxiété dans beaucoup de quartiers faute d’un système d’assainissement quasi inexistant. La mauvaise expérience de 2020 reste encore fraiche dans les mémoires.

Certes, la concrétisation de ces fortes demandes sociales longuement exprimées par la population keur massaroise a été obtenue au terme d’événements malheureux que sont les inondations. Ce qui confirme ce fameux proverbe selon lequel à quelque chose malheur est bon.

C’est pour ainsi dire que l’État avait promis d’entamer la réalisation d’ouvrages structurants permettant de disposer d’un bon réseau d’assainissement, mais aussi de corriger le découpage de la circonscription administrative de Keur Massar, qui avait fini de montrer ddes incohérences et des imperfections. Deux promesses tenues par le Chef de l’État. Nous le félicitons.

Pour rappel, pour une commune peuplée d’environs 593.000 habitants espacés dans 130 quartiers, Keur Massar ne dispose que d’un seul centre de santé, 06 postes de santé et 04 cases de santé. La commune n’a qu’un seul poste de gendarmerie. Comme pour dire que les autorités doivent corriger ce manque d’infrastructures à Keur Massar en raison de sa démographie galopante.

Au Rond-point de Keur Massar encombré, des gendarmes sont sur les lieux et veillent au grain pour gérer au mieux l’installation anarchique des marchands ambulants souvent réticents à l’ordre et le problème de l’insécurité qui est devenue une réalité.

J’invite la population keur massaroise à veiller, par une approche citoyenne, au suivi et évaluation des décisions et recommandations des autorités étatiques au plus haut chef le Président de la République et à exiger leur exécution par les services désignés.

Pour inverser cette tendance et permettre à Keur Massar de tirer pleinement profit de ces opportunités, il apparaît aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour la population de cette localité, particulièrement les jeunes, de s’engager, dans une dynamique citoyenne et collective, afin de faire partie de ceux qui décident de l’avenir du département.

Il nous faut se démarquer de cet état d’esprit de citoyens passifs et de prendre le destin de notre département en main par le sens du travail, des innovations et du patriotisme comme étant la clé de notre progrès.

L’engagement citoyen est une attitude qui consiste à intervenir dans la vie de la société. Il s’agit d’un mode de vie, d’une manière de voir l’existence qui transcende toutes les disciplines.

Ce n’est pas un miracle, ni impossible d’ailleurs, il s’agit tout simplement de l’engagement de toute la population, des jeunes et de femmes keur massaroises.

L’heure est à la mobilisation citoyenne, aux changements de comportements et à l’implication de la citoyenneté collective dans la gestion des affaires de la cité.

Moriba Diallo

Habitant de Keur Massar