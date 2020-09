Mouhamed Diagne révèle : « Me Moussa Diop a été limogé avant sa sortie sur le 3e mandat »

Beaucoup pensent que l’ex directeur général de Dakar Dem Dikk a été limogé à cause de ses propos sur le troisième mandat. Mais cet avis n’est pas partagé par le directeur de la formation et de la communication au Ministère de l’éducation nationale. Selon Mohamed Moustapha Diagne, Me Moussa Diop a été limogé avant sa sortie sur le fameux troisième mandat.

« Me Moussa Diop a été bien limogé avant sa sortie sur le troisième mandat. De grâce, Macky Sall n’a rien à voir avec tout ça. Si vous vous rappelez bien, Me Moussa Diop était venu sur le plateau de la Sen Tv, dans le passé, on lui avait posé une question sur le troisième mandat mais il avait esquivé la question, à l’époque. Mais, cette fois-ci, il savait très bien qu’il a été limogé », a révélé Mouhamed Diagne, sur la 7tv.

Avant d’ajouter : « Pour moi, tout ce qu’il a dit sur le Mali est beaucoup plus grave que la question du troisième mandat. On ne peut pas comprendre comment il peut prendre le contre pied de son chef d’Etat et de la Cedeao. Me Diop a cherché à être victime ».