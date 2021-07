Moundiaye Cissé demande l’arbitrage de Macky sur le cas Karim Wade et Khalifa Sall

Moundiaye Cissé, dans un entretien accordé à Source A est revenu sur projet de loi du code électoral et sur les modifications des articles L31 et L32. Selon lui, le projet de loi est bon, parce que les modifications concernent les consensus qui ont été obtenus dans le cadre du dialogue politique. « Il faut se féliciter de ces consensus, féliciter la classe politique pour avoir fait preuve de dépassement, aussi bien majorité qu’opposition », a-t-il dit.

Sur le cas de Karim Wade et Khalifa Sall, le Directeur exécutif de l’ONG 3D trouve qu’il n’y a pas encore de consensus sur les articles L 31 et L 32 de même sur la modification. Selon lui, ces articles concernent les personnes victimes de déchéance. « Comme le cas de Karim Wade et Khalifa Sall, cette déchéance est atemporelle, alors qu’il faut pouvoir régler cette question. Ensuite, il n’y a pas d‘articulation avec le code pénal et le Code d procédure pénale qui stipule que, pour perdre ses droits civils et politiques, il faudrait que ce soit prononcé par un juge et que le greffe puisse notifier cela au juge électoral », a soutenu le directeur exécutif de l’ONG 3D.

D’après lui, il y a même une recommandation de l’audit du fichier électoral allant dans ce sens. « Mais pour cela, il n’y a pas eu d’accord au niveau du dialogue. Voilà un point qui doit faire l’objet d’un arbitrage du chef de l’Etat ».