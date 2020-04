Moundiaye Cissé : « les ONG ont des combats différents »

Moundiaye Cissé, Directeur exécutive de l’ONG3D, membre de la société civile, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Moundiaye Cissé revient sur les objectifs réels des ONG :

« Il y a une diversité dans les combats des mouvements de la société civile qui ont des styles d’activistes. Il y a des ONG qui s’activent dans le développement entre autres. Il y a plusieurs types d’ONG qui ont leur propre style. 3D se bat pour la préservation des droits de l’homme. Chacun a son domaine de prédilection. On doit avoir un équilibre entre être du côté du pouvoir ou de le combattre.

Les ONG bénéficient des fonds des coopérations bilatérales. Par exemple l’union européenne va donner de l’argent avec des projets et une autre partie est versée à l’état. C’est le cas le l’Usaid. On recrute des ingénieurs après avoir soumissionner et gagner un marché. On fait u mauvais procès aux ONG qui s’activent au développement du pays avec des appuis aux femmes. On nous audite presque 4 fois par an. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn