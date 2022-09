Mountaga Sy installe un malaise profond à l’APIX

Derrière la blancheur immaculée des bâtiments de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) de la Rue Mohamed V, un malaise ambiant règne dans les couloirs. A la tête de la structure depuis 2013, Mountaga Sy rattrapé par l’usure de la fonction a fini de penser que l’APIX est devenue sa propriété. Il exerce un droit de vie et de mort sur les employés qui sont obligés d’être dans une éternelle angoisse chaque jour en franchissant les portes de la Rue Mohamed V, selon Le Témoin.

Bon certains qui ne peuvent pas endurer une telle supplice vont voir ailleurs. Ils démissionnent tranquillement pour retrouver une certaine quiétude intérieure. D’autres restent pour avaler les couleuvres tranquillement. Dans ce lot de nombreux brillants jeunes sénégalais qui sont estampillés stagiaires de longue durée. Au même moment, ils voient sous leur nez et barbe des fils et filles à papa du régime certainement s’offrir rapidement des situations plus avantageuses.

Ceux qui sont les plus chanceux sont les habitants de la commune de Aéro Lao dont Mountaga Sy est le maire. Dans les couloirs, on sent tout simplement l’air d’Aéro Lao. Nos sources sont formelles. L’agence de Touba est dirigée par un fils d’Aéro Lao pour dire que Mountaga Sy n’a fait qu’à sa tête. Pire, les autres médias peuvent continuer à souffrir parce que pour l’homme, il n’existe qu’une seule télé privée à qui il donne la totalité des marchés publicitaires. Et encore, il n’hésite jamais à se déplacer pour répondre à l’invitation de cette télé. Mountaga Sy n’offre cette possibilité aussi à la RTS. Allez savoir le pourquoi. En tout cas à l’APIX, personne n’est heureuse, khana l’entourage du DG.