Moussa Diop à Omar Boun Khatab : « Lorsqu’on est vraiment garçon, on ne se cache pas… »

Me Moussa Diop a réagi suite à la décision du tribunal qui s’est déclaré incompétent pour instruire le dossier qui l’oppose à son successeur à la tête de Dakar Dem Dikk, Omar Boun Khatab Sylla. De la France où il se trouve, il a montré toute sa désolation. Pour lui, les magistrats essaient de protéger un des leurs.

« Dans une République digne de ce nom, chaque citoyen doit répondre de ses faits et actes et assumer devant la justice pour éviter aux victimes de se faire justice eux-mêmes.

Au mois de Janvier dernier, mon remplaçant à la tête de Dakar Dem Dikk, un magistrat-politicien aux ordres et sous la dictée du Président de la République avait eu le culot de s’attaquer publiquement à mon honorabilité et à ma défunte épouse (Paix à son âme) par des déclarations mensongères et diffamatoires.