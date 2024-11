MTN de Mary Teuw Niane : Des dissidents créent leur mouvement

Plusieurs cadres du parti Mouvement pour le Travail et la Nation (MTN), menés par l’ancien mandataire Dr Tabouret Agne, ont quitté leur formation pour créer l’Action pour le Développement et la Souveraineté (ADS) Jubbal. Ce nouveau mouvement, lancé officiellement à Pikine, se concentre sur la souveraineté et le bien-être des Sénégalais, et prévoit de soutenir le parti PASTEF lors des prochaines élections législatives.

Lors de la cérémonie de lancement de l’ADS Jubbal à Pikine, Dr Agne a expliqué les raisons de cette initiative. « Nous avons créé ce mouvement pour le bien-être des Sénégalais », a-t-il dit devant un public composé de partisans. Il a rappelé que certains membres fondateurs de l’ADS Jubbal ont été d’ardents soutiens du PASTEF, allant jusqu’à partager la prison avec des militants comme Guy Marius Sagna et Abbas Fall.

Dr Agne, dont les propos sont rapportés par Senego, a précisé que bien que l’ADS Jubbal soutienne le PASTEF, le mouvement reste indépendant et vise à être un acteur de changement. Il a souligné l’importance de la souveraineté dans les domaines alimentaire, énergétique, économique et scientifique pour assurer le développement de l’Afrique. « Il ne peut y avoir de développement sans cette souveraineté », a-t-il averti.

L’ADS Jubbal, en choisissant Pikine pour son lancement, affirme son engagement local et son désir de promouvoir un modèle de développement ancré dans les valeurs sénégalaises pour le bien-être collectif.