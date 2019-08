MU : Ryan Giggs s’en prend à Paul Pogba

Le marché des transferts a fermé ses portes jeudi et Paul Pogba (26 ans) est toujours à Manchester United. Depuis le début du mercato, le Français est dans le viseur du Real Madrid et a exprimé publiquement ses envies de départ. Sauf que les Red Devils ne veulent pas perdre leur milieu de terrain et ont bloqué son départ pour l’instant. Ryan Giggs, légende mancunienne, s’est confié sur ce dossier.

« Donnez-lui des coups à l’entraînement. Mais cela n’arrive plus, vous commencez (la nouvelle génération) à perdre cela. C’est comme ça que Ronaldo s’est amélioré. Paul Scholes lui donnait un coup s’il prenait trop de contacts. Je pense que les fans sont divisés, explique Giggs par des propos rapportés par The Sun. Certains disent « laissez-le partir » et d’autres reconnaissent ses qualités et s’il part, il y aura un grand vide. Si vous perdez des joueurs et que vous n’avez pas la qualité pour les remplacer, alors c’est difficile. C’est donc un travail difficile pour Ole de trouver cet équilibre. »