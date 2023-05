«Ndamir» : L’Usaid octroie un prêt de plus de 18 milliards au Sénégal

Pour le financement du projet «Ndamir» 3, le gouvernement américain, via l’Agence des Etats-Unis pour le dé­veloppement international (Usaid), a décidé d’octroyer au Sénégal un montant de 31 millions de dollars, soit environ 18, 8 milliards de francs CFA. L’accord a été signé hier par l’administratrice adjoint de l’Usaid, Paloma Adams-Allen, et Mamadou Moustapha Bâ, ministre des Finances et du budget. Cet accord est le 3e «Nda­mir» (Alliance en langue sérère) entre l’Usaid et le gouvernement du Sénégal.