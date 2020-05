Ndéla Madior Diouf : « Je suis pour qu’on donne des perdiems aux membres du Comité de pilotage de la Force-Covid-19… »

L’octroi des émoluments ( perdiems ) aux membres du Comité de pilotage de la Force Covid-19 a soulevé moult débats. Ndéla Madior Diouf vote oui. A l’ en croire: « Les gens sont vraiment méchants au Sénégal. Le Général François Ndiaye et son équipe doivent bénéficier de faveurs .On doit les faire bénéficier de perdiem. Cela on doit l’ordonner. On ne peut pas faire travailler quelqu’un pendant 9 mois gratuitement. C’ est immoral, ça ! Il faut qu’on se respecte. On casqué plus de 1000 milliards de F CFA. Il faut que tout les citoyens sénégalais ressentent cette manne financière », confie-t-elle.