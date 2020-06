Ndéla Madior Diouf : « Serigne Pape Malick Sy était un guide de grand empan, d’ une humanité certaine… »

La série de présentations de condoléances suite au rappel à Dieu du porte-parole du Khalife Général des Tidjanes, continue. Ndéla Madior Diouf, très peinée par cette disparition subite de Serigne Pape Malick Sy, décrit ce dernier comme un guide religieux de grand empan, d’une humanité certaine : » Le rappel à Dieu du porte-parole du Khalife Général des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy est une immense perte pour le Sénégal et pour toute la » Oumah » islamique. Le Benjamin de la famille de Serigne Babacar Sy était un rempart moral sûr, un guide de grand empan et d’ une humanité certaine. Sur ce, nous nous inclinons devant sa mémoire et présenter nos très sincères condoléances au Khalife de Seydi El Hadji Malick Sy ( RTA) , Serigne Babacar Sy Mansour, à toute la famille Sy de Tivaouane, à tout le peuple sénégalais et à toute la communauté musulmane d’ici et d’ailleurs. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle. Amen », a laissé entendre la Présidente du parti Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine ( RNUA, mouvance présidentielle).