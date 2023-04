Nécrologie : Décès du directeur de l’urbanisme

Le directeur de l’Urbanisme n’est plus ! Oumar Sow est décédé ce lundi suite à un malaise. Géographe urbaniste de formation et fonctionnaire de l’État sénégalais, il était connu comme étant un homme très discret.

En juin 2015, Oumar Sow avait été limogé de son poste de Directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture par le chef de l’État, après avoir été impliqué dans l’affaire des maisons construites dans l’emprise de l’aéroport Léopold Sédar Senghor derrière la cité Tobago. Il avait été remplacé par Alexandre Ngom, ingénieur polytechnicien, spécialisé en gestion de projets. Cependant, il était revenu aux affaires le 20 août 2015, en devenant le conseiller technique du ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr. Sa nomination en tant que Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie en juin 2018, avait été saluée par ses pairs, pour son expertise et son engagement envers le développement urbain du Sénégal.

La nouvelle de son rappel à Dieu a plongé la communauté urbaine du Sénégal dans la tristesse et la consternation.

La rédaction de Xibaaru présente ses condoléances à la communauté urbaine du Sénégal et à la famille éplorée.